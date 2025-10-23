Le président du Bloc Libéral (BL), Dr Faya Millimouno, a animé ce jeudi 23 octobre 2025 un point de presse au siège de son parti, consacré à la situation politique nationale à deux mois de l’élection présidentielle. Seul opposant à s’être publiquement démarqué du CNRD, l’ancien candidat à la présidentielle a lancé un message d’alerte et de mise en garde contre “toute dérive politique” à l’approche du scrutin du 28 décembre.

D’entrée de jeu, Faya Millimouno a rappelé le serment du général Mamadi Doumbouya, prononcé au lendemain du coup d’État du 5 septembre 2021. “Lorsque le Général Mamadi Doumbouya a pris la tête de l’État, il a prononcé une parole forte, solennelle, porteuse d’espoir : ‘Ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à une élection.’ Cette déclaration a suscité l’espérance légitime d’un peuple fatigué des dérives, meurtri par des décennies de promesses non tenues et de trahisons répétées. Cette parole, parce qu’elle incarnait la possibilité d’un renouveau, reste pour nous un engagement sacré.”

Le leader du BL a dit croire encore en la sincérité de cette promesse : “Nous croyons en la fermeté de son engagement, en la noblesse de son serment et en sa volonté d’entrer dans l’histoire par la grande porte, en rompant avec la funeste tradition de la confiscation du pouvoir.”

“Un vent malsain souffle sur le pays”

Faya Millimouno dénonce cependant une “dérive inquiétante” qu’il observe depuis plusieurs semaines. “Un vent malsain souffle sur le pays. Des voix s’élèvent, à peine dissimulées sous de prétendues bonnes intentions, pour inciter le Chef de l’État à se porter candidat à la présidentielle du 28 décembre 2025. Qu’elles proviennent de cercles proches du pouvoir, d’intellectuels en mal d’influence ou de notables à la mémoire courte, ces incantations ne sont pas inspirées par un amour sincère de la Guinée.” Pour lui, ces appels relèvent d’un “opportunisme politique” que le pays a déjà trop connu.

“Les mêmes visages, les mêmes manœuvres”

Le président du BL accuse une partie de l’élite nationale de répéter les mêmes erreurs du passé. “Nous les reconnaissons, ces semeurs de trouble. Ce sont souvent les mêmes : mêmes visages, mêmes discours, mêmes manœuvres. Ce sont eux qui, hier, ont soutenu le feu Général Lansana Conté dans l’aventure mortifère du Koudeïsme. Ce sont eux encore qui ont encouragé et flatté le Président Alpha Condé à violer la Constitution pour s’accrocher au pouvoir. Ils ont manipulé les textes, bafoué le droit et la morale. Et quand le pays a brûlé, aucun d’entre eux n’a eu le courage de reconnaître sa responsabilité.”

Faya Millimouno fustige “une frange d’intellectuels calculateurs et opportunistes”, prompts à flatter le pouvoir quand il faudrait l’alerter : “C’est là le drame de notre élite : elle sait s’approcher du pouvoir pour en tirer profit, jamais pour lui dire ses vérités. Elle applaudit quand il faudrait alerter, et fuit quand il faudrait assumer.”

L’opposant estime qu’il est temps pour la Guinée de tourner la page de ces répétitions historiques : “Il est grand temps de briser ce cycle infernal. Notre pays ne saurait être indéfiniment le théâtre des mêmes errements, des mêmes manipulations, des mêmes trahisons. Nous devons réapprendre à honorer la parole donnée, à respecter les engagements souscrits, à rejeter la tentation de la mainmise sur le pouvoir.”

Et d’ajouter, dans un appel solennel au chef de l’État : “Si le Général Mamadi Doumbouya tient son engagement initial, il gravera son nom dans l’histoire, non comme un dirigeant de plus, mais comme l’homme d’État qui aura eu le courage de rompre avec la logique du pouvoir personnel pour servir l’intérêt supérieur de la Nation.”

Avant de conclure par un avertissement clair : “À ceux qui s’emploient à l’entraîner sur la pente glissante de la tentation, je lance cet avertissement : l’histoire regarde, le peuple se souvient, et la vérité, tôt ou tard, finit par éclater.”