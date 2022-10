François Kamano s’est illustré en Russie ce soir avec le Lokomotiv dans le derby moscovite. Moins de chance pour Mouctar Diakhaby, sorti sur blessure en début de match au Mestalla face à Majorque…

Malgré un but matinal (01’) de François Kamano, le Lokomotiv s’est incliné à domicile (3-1) dans le derby moscovite face au Dynamo. Le but de la tête de l’attaquant guinéen avait permis à son équipe de faire la course en tête avant que les rivaux ne renversent la tendance. Le natif de Kindia affiche un total de 3 buts en 17 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Triste soirée pour Mouctar Diakhaby qui a dû quitter la pelouse du Mestalla dès la deuxième minute de jeu lors de la réception de Majorque au compte de la 11e journée du championnat espagnol. Le défenseur guinéen s’est tordu de douleur avant d’être évacué. En attendant des nouvelles de son indisponibilité, Valence risque de perdre un élément important de son dispositif défensif mais aussi offensif, notamment sur les coups de pied arrêtés, puisqu’il a déjà inscrit deux buts, contre le Rayo Vallecano et contre Osasuna.

