Lambanyi : une tentative de vol d’un iPhone 13 Pro Max finit devant le tribunal

Un élève de 20 ans a comparu devant le tribunal de première instance de Dixinn, ce mercredi 23 septembre 2026, pour tentative de vol aggravé et coups et blessures volontaires. Mamadou Djabellou Sacko est accusé d’avoir tenté de s’emparer, sous la menace, d’un iPhone 13 Pro Max appartenant à une commerçante à Lambanyi.

Né en 2006 à Labé et domicilié au quartier Kobaya dans la commune de Sonfonia, le prévenu a reconnu les faits à la barre. Selon ses déclarations, il s’était rendu à Lambanyi pour faire réparer son ordinateur.

Les faits se seraient produits aux environs de 20 heures. Mamadou Djabellou Sacko se serait introduit dans la boutique de Sacé Fofana, alors que celle-ci se trouvait seule sur les lieux. Il aurait ensuite tenté de lui arracher son iPhone 13 Pro Max, avant de lui demander de retirer le code d’accès du téléphone. Face à la résistance de la commerçante, le jeune homme l’aurait menacée de lui faire du mal si elle refusait de s’exécuter.

Une altercation physique a alors éclaté entre les deux protagonistes. La tentative de vol n’a finalement pas abouti, mais la propriétaire de la boutique a été blessée au cours de la confrontation.

Après son interpellation, le prévenu a été conduit à la gendarmerie. À la barre, interrogé sur les raisons qui l’auraient poussé à commettre cet acte, Mamadou Djabellou Sacko a déclaré ne pas savoir lui-même ce qui l’avait conduit à entrer dans la boutique pour tenter de prendre le téléphone.

Il a néanmoins reconnu qu’il comptait utiliser l’iPhone s’il parvenait à l’emporter.

Élève en classe de 12e année, option sciences sociales, Mamadou Djabellou Sacko est détenu depuis le 17 septembre 2026.

A l’issue de l’audition de l’accusé, le Tribunal a renvoyé l’affaire au 29 septembre prochain pour la comparution de la partie civile et éventuellement pour les réquisitions et plaidoiries.