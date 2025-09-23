La matinée a été endeuillée entre la T8 et Sonfonia Rails. Un grave accident de la circulation a coûté la vie à trois personnes, blessé plusieurs autres et provoqué d’importants dégâts matériels.

Selon les informations recueillies sur place, le drame a été provoqué par un camion-benne chargé de sable en provenance de la cimenterie. Le véhicule aurait perdu le contrôle avant de percuter deux tricycles transportant des passagers.

Sur les lieux, des témoins décrivent une scène de panique.

« Ce n’est pas la première fois qu’un accident mortel survient ici », témoigne Thierno Souleymane Bah, encore sous le choc. « Le camion a perdu le contrôle à cause de l’état de la route et a fini sa course sur des tricycles pleins de passagers. »

Mamadou Baldé, commerçant du quartier, raconte avoir entendu des cris avant d’assister à l’horreur : « J’étais en train d’ouvrir mon magasin. Trois personnes sont mortes sur place. Seul un bébé a été sauvé et conduit immédiatement à l’hôpital. »

Un chauffeur de tricycle, qui circulait à proximité, se souvient de la peur ressentie : « Le camion a perdu le contrôle dès la colline. Il a percuté le tricycle derrière moi, ce qui m’a déséquilibré. Heureusement, les passagers n’ont pas été blessés. Les conducteurs de camions devraient être plus prudents. Ils minimisent souvent les motos et tricycles. »

En attendant les conclusions officielles des autorités, ce nouvel accident relance les inquiétudes sur la sécurité routière et l’état des infrastructures dans cette zone très fréquentée de la capitale.