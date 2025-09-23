À la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, ce mardi 23 septembre 2025, le président américain Donald Trump a réagi avec fermeté à la reconnaissance unilatérale de l’État de Palestine par plusieurs pays européens, parmi lesquels la France, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et le Portugal.

Pour lui, cette décision représente une « récompense pour les atrocités horribles » attribuées au Hamas, notamment lors des attaques du 7 octobre 2023. « Ce serait une récompense pour ces atrocités horribles, y compris celles du 7 octobre, alors même qu’ils refusent de libérer les otages ou d’accepter un cessez-le-feu », a-t-il déclaré.

Donald Trump a insisté sur la nécessité d’un cessez-le-feu conditionné à la libération de tous les otages, vivants ou décédés. Selon lui, la reconnaissance d’un État palestinien « ne contribuerait pas à la paix, mais encouragerait au contraire les violences du Hamas ».

Le président américain a par ailleurs vivement critiqué l’ONU, qualifiant l’organisation d’« institution mondialiste inefficace et corrompue, incapable de résoudre les conflits mondiaux ». Il a ajouté qu’elle se contentait de « mots vides sans actions concrètes ».

Évoquant également la politique migratoire en Europe, Donald Trump a accusé certains pays d’autoriser « une invasion par l’immigration illégale » et a suggéré que les Nations unies soutenaient cette approche.

Face à la reconnaissance de la Palestine par plusieurs États, le président a réaffirmé la position américaine : « Les États-Unis ne soutiendraient pas une telle initiative », tout en réitérant leur appui à Israël.

Cette prise de position s’inscrit dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient et de divisions au sein de la communauté internationale sur la question palestinienne.