Alors que le monde se réunit pour la 79e Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU79) à New York, l’Afrique continue de jouer un rôle majeur sur la scène mondiale. Avec des discussions centrées sur la croissance économique, l’autonomisation des jeunes et la transition énergétique, UBA est à l’avant-garde de ces conversations, avec la participation active de nos dirigeants clés, dont Tony Elumelu (Président du Groupe UBA), Oliver Alawuba (Directeur Général du Groupe UBA), Abiola Bawuah (CEO UBA Africa, et Sola Yomiajayi (directrice exécutive/CEO UBA International)

Lors de cet événement majeur, Tony Elumelu, Président du groupe UBA, a participé à une importante réunion avec Cindy McCain, directrice exécutive du Programme alimentaire mondial (PAM), pour appeler à une collaboration urgente face à la crise mondiale de la faim. Avec 733 millions de personnes confrontées à l’insécurité alimentaire, Elumelu a souligné que “le succès dans les affaires ne peut être obtenu si les gens ont faim.” Ce message résonne fortement avec sa vision pour l’AGNU79, axée sur la croissance économique, l’autonomisation des jeunes, et la transition énergétique. Ensemble, ces acteurs appellent à des solutions concrètes pour éradiquer la faim dans le monde et garantir un avenir où chacun a accès à la nourriture et aux opportunités.

En marge de ces discussions, Tony Elumelu a également rencontré le Premier ministre de la Jamaïque, l’Honorable Andrew Holness, afin de renforcer les liens entre l’Afrique et les Caraïbes. Cette rencontre souligne l’importance des partenariats transcontinentaux dans la construction d’un avenir commun fondé sur l’échange d’opportunités et de ressources.

L’AGNU79 n’est pas seulement une plateforme pour les leaders mondiaux, mais aussi une occasion pour l’Afrique de faire entendre sa voix sur les questions urgentes qui touchent le continent et le reste du monde. De la sécurité alimentaire aux opportunités économiques, UBA continue de s’engager pour un avenir durable et prospère pour tous.

