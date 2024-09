Les travaux du dialogue national sur les enjeux, défis et opportunités de financement de projets par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), entamés le jeudi, se sont achevés ce vendredi 20 septembre 2024 dans un hôtel de la place.

En ouvrant la cérémonie, la ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Djami Diallo, a exprimé, dans son discours, l’engagement ferme des autorités guinéennes à collaborer étroitement avec l’équipe du FEM.

Cet atelier, qui a réuni des partenaires techniques et financiers, des ONG, le secteur privé, ainsi que des cadres des différents départements de notre pays, a permis de mieux comprendre le mécanisme de financement du FEM et son fonctionnement.

« Au terme des travaux de ce dialogue national tripartite sur le financement des projets en Guinée par le Fonds pour l’Environnement Mondial, je me permets de réitérer respectueusement, au nom de Madame la ministre de l’Environnement et du Développement Durable, mes chaleureux remerciements à tous ceux qui sont présents ici. Nous sommes à notre première expérience. Cela dit, il est essentiel de tirer parti de cette activité pour le secteur privé. Il faut que nous parvenions à briser la malédiction qui consiste à dire que, depuis la mise en place du FEM, la Guinée n’a pas encore réussi à lever des fonds pour le secteur privé. Ce dialogue national nous a permis d’en apprendre davantage sur les orientations programmatiques, les politiques et les opérations du FEM, ainsi que sur les priorités guinéennes en matière de conservation de la biodiversité, de gestion durable des terres, de pêche et d’agriculture durable, ainsi que d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique. Il est recommandé de tracer des actions pertinentes pour permettre à notre pays de se préparer aux opportunités de financement des projets à la portée du FEM », a clôturé Fodé TOURE , DG du FECAN, et point focal de FEM en Guinée