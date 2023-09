A l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), les responsables pensent que rien ne justifie désormais l’interdiction des manifestations de rue en Guinée.

Dans la matinée de ce samedi 23 septembre 2023, à l’occasion de son retour des États-Unis où il a participé à l’assemblée générale de l’ONU, plusieurs citoyens se sont mobilisés sur l’autoroute pour accueillir le Colonel Mamadi Doumbouya.

Cette mobilisation intervient alors que les Forces vives de Guinée menacent d’appeler à des manifestations pour dénoncer le manque de transparence dans la gestion de la transition. Pour le coordinateur de la cellule de communication de l’UFDG, cela prouve que les manifestations de rues ne sont plus interdites dans le pays.

Joachim Baba Milimouno appelle les citoyens à se lever contre la confiscation de ses droits.

“Les forces vives promettent de lancer un appel les prochains jours et je dis dès maintenant à l’ensemble des militants et sympathisants de l’UFDG, au peuple de Guinée, qu’il est temps de prendre notre responsabilité en main. Ne nous laissons pas confisquer nos droits et libertés”.

De la même manière que les manifestations de soutiens sont autorisées, Joachim pense que les manifestations de dénonciation ne doivent plus être interdites.

“Il y a deux types de manifestations : les manifestations pour dénoncer et les manifestations pour soutenir. Si aujourd’hui, on autorise les manifestations pour soutenir, on doit autoriser les manifestations pour dénoncer’’, estime le patron de la communication de l’UFDG.