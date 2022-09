La politique guinéenne occupe l’actualité dans la sous région depuis près de 24h suite à la sortie du président en exercice de la CEDEAO qui menace d’infliger à la Guinée de lourdes sanctions. Invité sur le plateau de France 24 , le porte-parole du gouvernement guinéen estime que le discours d’Embalo est « inacceptable et inapproprié » pour son rang diplomatique.

« Le discours d’Embalo est incompréhensible et inacceptable dans la forme et c’est inapproprié dans les relations qui ont jusque là lié la Guinée et la CEDEAO. Déjà que ce n’est pas très honorable de tenir un sommet de la CEDEAO à New York alors qu’il existe un siège», déclare Ousmane Gaoual Diallo.

Pour le porte-parole du gouvernement, le non aboutissement à une transition inclusive en 2010 est en grande partie dû à la pression exercée par la communauté internationale à la junte d’alors: «Ses (Umaru Embalo Sissoco) propos sont inacceptables non seulement du point de vue diplomatique, mais aussi du respect qu’il doit prévaloir. Durant la transition de 2010, nous avons été contraints par la communauté internationale de fixer une rapide durée et ça nous a fait brûler les étapes pour sortir avec un mécanisme bancale. Cela a plongé le pays pendant 10 ans dans l’instabilité et le chaos. Cette fois-ci nous voulons régler définitivement les problèmes comme celui du fichier électoral, une forte institution et autre qui polluent l’atmosphère politique du pays.»

Sur les actions envisagées par le gouvernement guinéen en cas de sanctions de la CEDEAO, l’ancien porte-parole de Cellou Dalein tranche: «Notre relation avec la CEDEAO ne souffre d’aucun doute. Nous voulons travailler avec eux mais notre relation ne doit pas faire l’objet de diktat et ce n’est pas quelqu’un qui tient un fouet derrière le peuple de Guinée qui doit nous contraindre à faire quoi que ce soit. Le peuple de Guinée n’a jamais agi sous la contrainte de quelqu’un, que ça soit la CEDEAO, les Nations unies. La Guinée suivra son rythme et les dirigeants actuels poseront des actes qu’ils estiment être bien pour la stabilité, la paix et l’unité de son pays.»