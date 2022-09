Dans la soirée du jeudi 22 septembre 2022, les conseillers nationaux de la transition ont examiné et adopté la loi portant sur le contenu local guinéen. C’était à l’occasion d’une plénière présidée par le Dr Dansa Kourouma en présence du ministre du commerce des Petites et moyennes entreprises.

Devant le 71 conseillers nationaux présents à ladite plénière, le président du Conseil National de la Transition a annoncé que, voter cette loi sur le contenu local est un meilleur moyen de redistribution de la richesse nationale : « Ce projet de loi innove à travers la création d’une autorité de régulation et de contrôle du contenu local. Il met aussi l’accent sur la redevance de régulation de 0,5% sur le chiffre d’affaires annuel des contrats publics et des projets développés en Guinée » souligne Dr Dansa Kourouma.

Satisfaite de l’adoption de cette loi à l’unanimité par les parlementaires, la ministre du commerce parle d’une soirée historique. A en croire Rose Pola Pricemou, ce texte de loi permettra à la Guinée de protéger sa jeunesse et renforcer le secteur privé et surtout de l’inciter à être très compétitif à ceux qui veulent investir dans ce domaine : « C’est une satisfaction totale. Aujourd’hui, on peut retenir une soirée historique ce 22 septembre 2022 qui nous permet de voir la Guinée être dotée d’un texte de loi sur le contenu locale. Un texte de loi qui va permettre de protéger notre jeunesse, un texte de loi qui va permettre de renforcer notre secteur privé et surtout de l’inciter à être très compétitif à la fois pour les Guinéens qui veulent des services et des produits de qualité, mais d’être compétitifs au niveau national, régional et international. Donc nous aujourd’hui, on retient que ce texte a été adopté à l’unanimité au conseil national de transition. C’est pour dire combien de fois les Guinéens attendaient ce texte, attendait un référentiel pour que vraiment notre contenu local soit gratifié et soit mise en avant pour le secteur de l’économie guinéenne » a-t-elle mentionné.