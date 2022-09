A Oran, à l’occasion de son premier match amical de trêve internationale, la Guinée a failli surprendre l’Algérie devant son public. Par manque de réalisme, notamment en début de match, le Syli s’est fait punir par des Fennecs largement dominateurs en seconde mi-temps.

En guise de match de préparation, Kaba Diawara et son groupe affrontaient le champion d’Afrique 2019 à Oran.

Sans complexe, les guinéens sont les plus entreprenants en début de match, mais manquent cruellement de réalisme à l’image de Mohamed Bayo (3’ et 28’). L’Algérie souffre physiquement et perd rapidement le ballon face à des guinéens plus agressifs, qui ne réussissent cependant pas à concrétiser ces moments forts. Conséquence, score nul à la pause (0-0).

La seconde période ne commence pas comme la première. Les algériens confisquent le ballon et asphyxient les guinéens. Les changements de Kaba Diawara ne changent rien au scénario. En face, l’entrée en jeu d’Islam Slimani est déterminante. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection algérienne a profité d’une belle offrande de Riyad Mahrez (lui aussi entré en cours de jeu) pour ajuster Ibrahima Koné (78’).

La fin de match est une gestion collective pour les fennecs, même si Thierno Barry, sur une belle percée, trouve en profondeur Sehrou Guirassy qui hésite et voit Nabil Bentaleb revenir pour écarter le danger (88′). Score final (1-0).

La Guinée quitte le stade Olympique d’Oran avec beaucoup de regrets. Elle affronte la Côte d’Ivoire le 27 septembre 2022 en France.