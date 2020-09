Pour sortir d’un scrutin apaisé au soir du 18 octobre prochain, l’ancien président de l’institution nationale et internationale de défense des droits humains (Inidh), a lancé des appels patriotiques à ses concitoyens. Dr Mamady Kaba, à la tête d’une Ong, compte s’investir pour mener des séances de sensibilisation dans le pays.

Cette organisation qui sera sur la liste des autres Ong dans le cadre de la paix, a été présentée à la presse ce mercredi 23 septembre 2020.

Composé du mouvement national africain de la jeunesse et de l’action des jeunes pour l’éducation et le développement, ce réseau se veut promoteur des droits humains et des principes démocratiques en Afrique, particulièrement dans la zone Cedeao.

La LIDDA (ligue pour les droits et la démocratie en Afrique) se fixe pour ambition, d’harmoniser le combat pour la démocratie et l’Etat de droit dans un élan de solidarité, mais aussi un partage et la mutualisation des bonnes expériences vécues sur le continent.<

« Il y a eu beaucoup de crainte de violence, sachant que l’élection législative et référendaire on engendré d’énormes souffrances dans le pays. Notre responsabilité commune est d’œuvrer pour que la situation ne dégénère pas, qu’il y ait plus de peur que de mal après l’élection. Nous disposons déjà de ressources humaines nécessaires pour couvrir toutes les régions, et les moyens financiers ne poseront pas problème »

Adama Hawa Bah