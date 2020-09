Guinee360, la société éditrice du site guinee360.com recherche un(e) community manager pour développer notre présence sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter.

Vous serez en charge d’accroître l’audience nos pages Facebook, Instagram et Twitter. Vous êtes drôle et créatif, vous avez un esprit de groupe, votre enthousiasme est communicatif et vous savez raconter les histoires comme personne, ce poste est fait pour vous.

Missions :

– Animation quotidienne de nos pages Facebook, Instagram et Twitter

– Mettre en place tous les jours des contenus susceptibles d’intéresser les internaute.

– Faire accroître le nombre d’utilisateurs sur nos pages.

– Répondre très rapidement au messages que nous recevons via le réseaux sociaux.

– Animer et modérer tous les commentaires sur notre page Facebook et sur le site Guinee360.com et y répondre.

– Mesurer l’impact des actions menées (Facecook insight), et apporter une démarche permanente d’innovation.

– Optimiser la distribution du contenu, dans une logique de croissance de l’audience du site d’information, et de sa fidélisation.

Profil du candidat:

– avoir une orthographie irréprochable

– bonnes capacités rédactionnelles

– maîtrise de photoshop serait un plus

– vous considérez le web comme un terrain de jeu

– première expérience dans le web obligatoire (des preuves seront demandées)

– vous serez amené/e à travailler en soirées et weekends

Important : !

– avoir la capacité de travailler chez vous.

– être à 100% disponible pour tâches qui vous seront confiés.

Merci de le mentionner dans le message si vous vous êtes déjà occupé d’une page facebook/twitter ou autre.

Comment Postuler

veuillez envoyer votre candidature avant le 27 Septembre 2020 à l’adresse ci-dessous :

recrutement@guinee360.com