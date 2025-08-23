La publication d’un document attribué au ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), annonçant la suspension pour 90 jours de l’UFDG, le PRP et le RPG Arc-en-ciel, suscite déjà des réactions. Contacté par la rédaction de Guinee360, Abdoulaye Bah, coordinateur des fédérations de l’UFDG à l’intérieur a exprimé de sérieux doutes sur la légitimité du document.

Selon lui, plusieurs éléments prouvent que ce document n’est pas crédible. « D’abord, sur le document, le RPG est suspendu. Est-ce qu’on peut suspendre doublement un parti ? Ça, c’est déjà une première faille », a-t-il fait remarquer.

Il pointe également d’autres anomalies. « Cette soi-disant décision n’est pas numérotée. Troisièmement, il n’y a pas de notification officielle au niveau du siège de l’UFDG. Donc pour nous, c’est de l’intoxication, c’est un faux document. »

Abdoulaye Bah rappelle par ailleurs que l’affaire opposant l’UFDG au MATD est encore pendante devant la Cour suprême. « C’est hier que l’audience entre le MATD et l’UFDG a eu lieu. Le MATD a dépêché des avocats qui ont plaidé. Donc la Cour suprême a décidé de se prononcer le 28 août prochain », a-t-il souligné avant d’indiquer « Si on voit un papier sur les réseaux sociaux annonçant la suspension de l’UFDG, c’est du n’importe quoi. »

En attendant la décision de la Cour suprême, cette sortie d’Abdoulaye Bah remet en cause la validité du document circulant sur les réseaux sociaux.