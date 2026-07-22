CAN 2032 : les pays de L’AES annoncent une candidature commune

Dans le cadre de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2032, l’Alliance des États du Sahel (AES) annonce une candidature commune pour abriter la 38ᵉ édition du tournoi.

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement confirmé la déclaration d’intérêt conjointe du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour l’organisation de la CAN 2032, a annoncé la Fédération nigérienne de football (FENIFOOT).

Une première étape franchie

Dans un communiqué, la FENIFOOT indique que, conformément à l’article 7.3 du Règlement des candidatures de la CAF (Partie A du Cadre des candidatures), les associations membres des trois pays de l’AES sont considérées comme ayant satisfait à l’exigence de présentation d’une déclaration d’intérêt.

« Cette étape permet ainsi au dossier de poursuivre le processus officiel d’attribution des droits d’organisation de la CAN 2032 », précise le communiqué.

La fédération nigérienne signale que, dans le cadre de cette démarche, une réunion de travail s’est tenue le samedi 18 juillet 2026 à New York, aux États-Unis, entre le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, et les présidents des fédérations du Burkina Faso, le colonel Oumarou Sawadogo, du Mali, Mamahou Cissé, et du Niger, Issaka Admou. Était également présent le membre du Conseil de la FIFA et président d’honneur de la FENIFOOT, le colonel-major Djibrilla Hima Hamidou.

Au cours des échanges, le président de la CAF a pris acte de l’ambition commune des trois États de l’AES d’organiser ensemble la Coupe d’Afrique des Nations 2032. Il a salué cette initiative fondée sur une vision de coopération régionale et a encouragé les trois pays à poursuivre leurs efforts, dans le respect des exigences et des procédures établies par la CAF pour le processus de candidature, indique le communiqué de la FENIFOOT.

Les défis de l’AES

Si l’enthousiasme politique est indéniable, le plus dur ne fait que commencer pour l’AES. Organiser une CAN à 24 équipes exige un niveau d’équipement et de logistique que la région doit encore bâtir ou moderniser. En effet, le cahier des charges de la CAF impose des enceintes sportives modernes et homologuées aux normes internationales, des réseaux de transport performants, des capacités d’hébergement hôtelier d’envergure et une couverture télécoms sans faille. Lors de deux dernières éditions de la CAN, la Côte d’Ivoire et le Maroc ont placé la barre très haut en matière d’organisation et les défis s’annoncent importants pour les futurs pays hôtes du tournoi.

À cela s’ajoute l’aspect sécuritaire majeur auquel le Mali, le Burkina Faso et le Niger font face depuis plusieurs années. Accueillir le plus grand événement continental dans cette zone sous tension relève d’un grand défi.

En attendant l’officialisation de la candidature, les pays de l’AES viennent de franchir une étape importante dans leur volonté d’abriter la plus grande compétition sportive du continent.