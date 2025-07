L’heure du verdict final de la 15ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine, Maroc 2024 approche à grand pas. Après les deux demi-finales finales disputées ce mardi, l’affiche de la grande finale est désormais connue. Le Maroc, pays hôte défiera le Nigéria, 9 fois champion d’Afrique.

Le stade Olympique de Rabat a été le théâtre d’un match à rebondissements entre les lionnes de l’Atlas et les Blacks Queens du Ghana. Après un score de parité (1-1), à l’issu du temps réglementaire et des prolongations, les marocaines se sont imposées à la séance des tirs aux buts (4-2).

Un succès qui permet à la sélection marocaine de se hisser en finale, à domicilepour la deuxième fois consécutive après celle perdue en 2022, face à l’Afrique du Sud.

Le Nigeria écarte le champion en titre !

Un peu plutôt dans la journée, le Nigeria était opposé à l’Afrique du Sud au stade Larbi Zaouli à Casablanca. Ce choc entre géants du football féminin en Afrique a été en faveur des Supers Falcons qui se sont imposées (2-1).

Avec cette énième prouesse, le Nigeria confirme ainsi son statut de grand favoris de cette édition avec seulement un but encaissé après 5 matchs joués.

Maroc-Nigeria, un choc électrique pour finir en beauté !

La finale entre les Lionnes de l’Atlas et les Super Falcons est un duel de tous les enjeux.

Côte marocain, c’est l’occasion à mettre à profit pour oublier le déshonneur subit à domicile en 2022, en finale contre l’Afrique du Sud (0-1). Ghizlane Chebbak et ses coéquipières tenteront de décrocher enfin la première étoile continentale pour la sélection marocaine féminine.

Un triomphe permettra au Royaume chérifien de confirmer le développement de son football féminin et de maintenir la place du pays dans le concert des grandes nations sportives en Afrique.

En face, le Nigeria de son côté a pour objectif de reconquérir le titre. Véritable géant du football féminin dans le continent, le Nigeria peut compter sur son expérience et sa qualité de jeu collectif et individuel. Neuf fois vainqueurs de cette compétition, les Nigériannes tenteront d’asseoir leur suprématie et de décrocher leur dixième titre devant le public marocain.

Enfin, ce choc rappelle également la demi-finale perdue par le Nigeria lors de l’édition précédente face à cette même marocaine. C’est donc un match à revanche mais dans un contexte particulier: cette fois-ci, c’est la médaille d’or de la 15ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine qui est en jeu.

Le coup de ce sprint final sera donné le samedi prochain à 20 GMT, au stade Olympique de Rabat.