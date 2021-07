C’est une instruction donnée par le président guinéen, à son ministre de la santé ce jeudi, en conseil des ministres. Au médecin Général Rémy Lamah, Alpha Condé a ordonné à ce que des mesures soient prévues et renforcées au niveau des entrées terrestres dans le pays.

«Le Président de la République a réitéré avec force au Ministre en charge de la Santé de prendre des mesures énergiques afin de renforcer sérieusement la surveillance à nos frontières aérienne et terrestre au regard de la recrudescence de cas positifs et de l’apparition de variant du Coronavirus dans certains pays voisins, notamment la Sierra-Léone et le Libéria», peut-on lire dans le compte-rendu fait par le ministre de l’information et de la communication.

Il a aussi instruit au ministre Rémy, d’insisté sur la nécessité d’accroître sensiblement les tests PCR compte tenu du nombre important de cas asymptotiques identifiés.

Le Chef de l’État est revenu sur une problématique qui persiste en Guinée. Celle concernant les cliniques privées et clandestines qui font légion. Pour réglementer ce secteur, il a ordonné au ministre de la santé de mettre sur pied une mission d’inspection en vue de débusquer et de faire fermer les cliniques clandestines «qui opèrent en dehors de tout cadre légal mettant ainsi en danger la santé et la vie des citoyens.»

Pour faire face à ces nouveaux variants de la pandémie de façon [prompte], Alpha Condé exige de son ministre des Affaires Etrangères de diligenter la finalisation des discussions en cours avec les partenaires pour l’obtention de doses vaccinales supplémentaires afin d’intensifier la cadence de vaccination des populations guinéennes.