Après la riposte de l’Iran à la suite des frappes contre ses sites nucléaires, l’ancien président américain Donald Trump a réagi publiquement à l’attaque de ce lundi contre la base américaine située au Qatar, la plus importante du Moyen-Orient.

Selon Trump, quatorze missiles ont été lancés par l’Iran, dont treize ont été interceptés par les systèmes de défense américains. Le quatorzième missile, a-t-il précisé, “se dirigeait dans une direction non menaçante” et a été “laissé libre”.

“Une réponse très faible, comme nous nous y attendions et à laquelle nous avons riposté très efficacement”, a-t-il commenté sur ses réseaux sociaux.

Donald Trump affirme qu’aucun blessé n’est à déplorer et que les dégâts sont “pratiquement inexistants”. Il ajoute : “Plus important encore, ils se sont ‘défoulés’ et, espérons-le, il n’y aura plus de haine.”

Dans un ton pour le moins surprenant, l’ancien président américain a tenu à saluer l’attitude de Téhéran. “Je tiens à remercier l’Iran de nous avoir prévenus à l’avance”, a-t-il déclaré, estimant que cet avertissement avait “permis d’éviter toute perte humaine”.

Clôturant son message sur une note d’apaisement, Trump a lancé un appel à la désescalade : “Peut-être l’Iran pourra-t-il désormais œuvrer pour la paix et l’harmonie dans la région, et j’encouragerai vivement Israël à faire de même.”

Cette déclaration intervient alors que les tensions restent vives au Moyen-Orient, dans un contexte d’embrasement régional entre Israël et l’Iran, avec une implication croissante des grandes puissances.