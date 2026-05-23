Tabaski en Guinée : 1 500 moutons à prix réduits pour freiner la flambée des coûts

Face à la hausse jugée importante des prix du bétail dans les parcs de vente à Conakry, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l’Élevage, a annoncé une initiative destinée à alléger les dépenses des ménages à l’approche de la fête de la Tabaski.

Dans le cadre de l’« Opération Tabaski 2026 », les autorités prévoient la mise sur le marché de 1 500 moutons proposés à des prix réduits de 25 % par rapport aux tarifs habituellement pratiqués.

Cette opération, conduite en collaboration avec 55 éleveurs locaux considérés comme des acteurs majeurs du secteur, s’inscrit dans une phase pilote d’embouche de petits ruminants. Elle vise à renforcer l’offre nationale de moutons destinés à la Tabaski tout en soutenant la production locale.

Selon un communiqué du ministère de l’Élevage, plusieurs localités sont concernées par cette initiative. Il s’agit notamment des préfectures de Coyah, Forécariah, Kindia, Dubréka, Faranah, Kissidougou, Dinguiraye, Siguiri, Mandiana, Kérouané, Dalaba, Pita, Lelouma et Labé, ainsi que de la commune de Lambanyi.

Les autorités indiquent que cette mesure résulte d’un protocole d’accord conclu entre le département de l’Élevage et les éleveurs bénéficiaires du programme. L’ambition affichée est de faciliter l’accès des citoyens à des moutons à des coûts plus abordables pour la célébration de la Tabaski, tout en favorisant l’essor de la filière nationale de l’élevage.

Le ministère invite les populations intéressées à se rapprocher des Directions préfectorales de l’Agriculture et de l’Élevage des localités concernées afin de prendre connaissance des modalités d’acquisition.

À travers cette initiative, le gouvernement entend contenir la hausse des prix généralement observée à l’approche de la fête et améliorer l’accessibilité des moutons pour les familles guinéennes.