Ebola en RDC : l’OMS déclare une urgence de santé publique de portée internationale

La résurgence du virus Ebola dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) inquiète vivement l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a déclaré « une urgence de santé publique de portée internationale » liée à cette nouvelle flambée de l’épidemie.

Des experts ont averti que le risque d’une nouvelle pandémie comparable à celle de la Covid-19 ne cessait de croître, dans un contexte marqué par la multiplication des épidémies et la vulnérabilité accrue des systèmes de santé. « Le monde n’est pas plus à l’abri des pandémies », ont affirmé les experts du Conseil mondial de surveillance de la préparation (GPMB), soulignant que la vulnérabilité mondiale avait déjà été mise à nu par une épidémie d’Ebola il y a une décennie, puis par la « catastrophe mondiale » qu’a représentée la Covid-19.

« À mesure que les épidémies de maladies infectieuses se font plus fréquentes, elles deviennent également plus dévastatrices, entraînant des répercussions sanitaires, économiques, politiques et sociales de plus en plus vastes, tout en réduisant notre capacité à nous en relever », ont déclaré les experts dans un nouveau rapport relayé par ONU Info.

Depuis la première notification jusqu’au samedi vendredi 22 mai 2026, les autorités sanitaires congolaises ont recensé 745 cas suspects et 176 décès suspects , dans le pays.