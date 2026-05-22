Sénégal : fin de mission pour Ousmane Sonko à la Primature

Des tensions politiques présumées entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, longtemps évoquées dans l’espace médiatique, semblent prendre une nouvelle dimension à la lumière d’une décision majeure annoncée ce jeudi 22 mai.

Selon plusieurs médias sénégalais, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a signé le décret n°2026-1128 mettant fin aux fonctions d’Ousmane Sonko à la tête du gouvernement.

Cette décision entraîne également la cessation des fonctions de l’ensemble des ministres et secrétaires d’État composant l’équipe gouvernementale. D’après les dispositions du décret, les membres du gouvernement sortant restent chargés de l’expédition des affaires courantes jusqu’à la mise en place d’un nouvel exécutif.

Ousmane Sonko occupait les fonctions de Premier ministre depuis avril 2024, au sein de l’administration dirigée par le président Bassirou Diomaye Faye.