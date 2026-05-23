Coupe de la Ligue guinéenne : le tirage des 16es de finale dévoilé

La Ligue guinéenne de football professionnel a procédé, ce samedi 23 mai 2026 au Palais du Peuple de Conakry, au tirage au sort de la 3e édition de la Coupe de la Ligue, dotée du trophée Mamadi Doumbouya, au titre de la saison sportive 2005-2006.
La cérémonie s’est tenue en présence des représentants des 14 clubs de Ligue 1 et de 14 autres clubs de Ligue 2, ainsi que des partenaires médias.
À l’issue du tirage, les équipes ont été réparties en sept zones de quatre clubs chacune.
Répartition des têtes de zones et stades
Zone 1 : Hafia FC, au stade Petit Sory de Nongo
Zone 2 : Renaissance FC, au stade Petit Sory de Nongo
Zone 3 : AS Kaloum, au stade de la Mission
Zone 4 : FC Séquence, au stade de Coléah
Zone 5 : Fello Star de Labé, au Complexe sportif de Yorokoguia (Dubréka)
Zone 6 : Ashanti Golden Boys, au stade M’Balou Mady Diakité de Kankan
Zone 7 : Wakriya AC, au stade de l’Amitié de Boké
Composition des zones
Zone 1
Hafia FC – UFCC – Loubha FC – Santoba FC
Zone 2
Renaissance FC – MLK – Kaloum FC – ASM Sangarédi
Zone 3
AS Kaloum – Gangan FC – Horoya AC – SOAR Académie
Zone 4
FC Séquence – Flamme Olympique – Alu Star – Ted Afrique
Zone 5
Fello Star de Labé – Satellite FC – ASFAG – Guinée Foot Élite
Zone 6
Ashanti Golden Boys de Siguiri – Milo FC – Karfamoriah FC – Aigle Vert de Ziama
Zone 7
Wakriya AC – CI Kamsar – RCCK – Tembou FC
Affiches des 16es de finale
Stade M’Balou Mady Diakité de Kankan
Ashanti Golden Boys vs Karfamoriah FC
Milo FC vs Aigle Vert de Ziama
Stade de l’Amitié de Boké
Wakriya AC vs RCCK
CI Kamsar vs Tembou FC
Stade Petit Sory de Nongo
Hafia FC vs UFCC
Loubha FC vs Santoba FC
Stade de Coléah
Renaissance FC vs MLK
ASM Sangarédi vs Kaloum FC
Stade de la Mission
AS Kaloum vs Horoya AC
SOAR Académie vs Gangan FC
Stade Petit Sory de Nongo 2
FC Séquence vs Flamme Olympique
Ted Afrique vs Alu Star
Complexe sportif de Yorokoguia
Fello Star vs ASFAG
Guinée Foot Élite vs Satellite FC
Selon la Ligue guinéenne de football professionnel, la date de démarrage des 16es de finale sera communiquée ultérieurement. Toutefois, selon une source proche du dossier, les rencontres pourraient se disputer les 12 et 13 juin 2026.