Coupe de la Ligue guinéenne : le tirage des 16es de finale dévoilé

La Ligue guinéenne de football professionnel a procédé, ce samedi 23 mai 2026 au Palais du Peuple de Conakry, au tirage au sort de la 3e édition de la Coupe de la Ligue, dotée du trophée Mamadi Doumbouya, au titre de la saison sportive 2005-2006.

La cérémonie s’est tenue en présence des représentants des 14 clubs de Ligue 1 et de 14 autres clubs de Ligue 2, ainsi que des partenaires médias.

À l’issue du tirage, les équipes ont été réparties en sept zones de quatre clubs chacune.

Répartition des têtes de zones et stades

Zone 1 : Hafia FC, au stade Petit Sory de Nongo

Zone 2 : Renaissance FC, au stade Petit Sory de Nongo

Zone 3 : AS Kaloum, au stade de la Mission

Zone 4 : FC Séquence, au stade de Coléah

Zone 5 : Fello Star de Labé, au Complexe sportif de Yorokoguia (Dubréka)

Zone 6 : Ashanti Golden Boys, au stade M’Balou Mady Diakité de Kankan

Zone 7 : Wakriya AC, au stade de l’Amitié de Boké

Composition des zones

Zone 1

Hafia FC – UFCC – Loubha FC – Santoba FC

Zone 2

Renaissance FC – MLK – Kaloum FC – ASM Sangarédi

Zone 3

AS Kaloum – Gangan FC – Horoya AC – SOAR Académie

Zone 4

FC Séquence – Flamme Olympique – Alu Star – Ted Afrique

Zone 5

Fello Star de Labé – Satellite FC – ASFAG – Guinée Foot Élite

Zone 6

Ashanti Golden Boys de Siguiri – Milo FC – Karfamoriah FC – Aigle Vert de Ziama

Zone 7

Wakriya AC – CI Kamsar – RCCK – Tembou FC

Affiches des 16es de finale

Stade M’Balou Mady Diakité de Kankan

Ashanti Golden Boys vs Karfamoriah FC

Milo FC vs Aigle Vert de Ziama

Stade de l’Amitié de Boké

Wakriya AC vs RCCK

CI Kamsar vs Tembou FC

Stade Petit Sory de Nongo

Hafia FC vs UFCC

Loubha FC vs Santoba FC

Stade de Coléah

Renaissance FC vs MLK

ASM Sangarédi vs Kaloum FC

Stade de la Mission

AS Kaloum vs Horoya AC

SOAR Académie vs Gangan FC

Stade Petit Sory de Nongo 2

FC Séquence vs Flamme Olympique

Ted Afrique vs Alu Star

Complexe sportif de Yorokoguia

Fello Star vs ASFAG

Guinée Foot Élite vs Satellite FC

Selon la Ligue guinéenne de football professionnel, la date de démarrage des 16es de finale sera communiquée ultérieurement. Toutefois, selon une source proche du dossier, les rencontres pourraient se disputer les 12 et 13 juin 2026.