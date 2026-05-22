Déclaration fiscale : la DGI repousse au 30 juillet le dépôt des états financiers sur eTax

Initialement fixée au 30 avril, la date limite de dépôt des états financiers en ligne est finalement prorogée au 30 juillet 2026. L’annonce a été faite par la Direction générale des impôts à travers un communiqué publié ce vendredi 22 mai 2026.

La DGI justifie ce report par sa volonté de simplifier les démarches administratives des contribuables, à la suite du déploiement effectif du nouveau module de gestion des états financiers « e-Bilan » sur la plateforme eTax.

L’administration fiscale indique être consciente du contexte particulier dans lequel intervient ce déploiement. Face aux contraintes techniques jugées majeures, elle affirme vouloir accompagner les acteurs économiques dans l’appropriation de ce nouvel outil numérique.

« Afin de vous permettre de procéder sereinement au paramétrage, à la dématérialisation et à la télétransmission de vos liasses fiscales sans pénalités, la date limite de dépôt des états financiers en ligne sur le portail eTax est exceptionnellement prorogée au jeudi 30 juillet 2026 », précise la DGI dans son communiqué.

La Direction générale des impôts rappelle également que l’obligation de télédéclaration via ce module est prévue par les dispositions de l’article 108-III du Code général des impôts.

« Les équipes d’assistance de la DGI restent à votre entière disposition pour vous guider tout au long de cette procédure », rassure le communiqué.