Kankan : des agents arrêtés après la mort de Karifa Condé lors d’une course-poursuite policière

La ville de Kankan a été le théâtre de violents affrontements ce samedi 23 mai 2026, dans les quartiers Dareslam et Bordo, à la suite de la mort tragique de Karifa Condé, un jeune chauffeur de 22 ans, survenue vendredi sur la route nationale Kankan-Kissidougou.

D’après plusieurs témoignages recueillis, la victime aurait été poursuivie par un véhicule appartenant aux forces de sécurité avant d’être percutée, entraînant sa mort.

Quelques heures après le drame, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kankan, Fodé Bintou Keïta, a annoncé l’interpellation des présumés agents impliqués ainsi que l’ouverture immédiate d’une procédure judiciaire. « La plus haute autorité policière de la Guinée, en la personne du Général Djeneba Sory, a été informée. Il m’a donc contacté personnellement pour d’abord présenter les condoléances à la famille entièrement éplorée, mais également donner des instructions au directeur régional de la police pour faire interpeller toutes les personnes contre lesquelles pesaient des soupçons pour des faits présumés de meurtre ayant conduit, bien entendu, à la mort de la personne », a déclaré le procureur.

Il a insisté sur le rôle des forces de sécurité dans la protection des citoyens et de leurs biens. « Les autorités policières ayant reçu ces instructions fermes de leur hiérarchie, il a également été rappelé que l’objectif de la police ici à Kankan, comme sur toute l’étendue du territoire national, c’est la protection des citoyens ainsi que de leurs biens. Elles doivent être la solution ; on ne peut pas comprendre qu’elles deviennent le problème dans l’exercice de leurs fonctions », a-t-il souligné.

Le procureur a également précisé que les autorités judiciaires avaient entrepris plusieurs démarches dès les premières heures suivant le drame. « Ce samedi, nous nous sommes rendus à la morgue afin de demander aux autorités médicales de mettre le défunt à la disposition de la famille éplorée, ce qui a été fait », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, il a confirmé l’arrestation des premiers suspects et l’ouverture officielle de l’enquête. « Nous ne pensons pas non plus les décevoir parce que, de toute façon, une enquête est déjà ouverte et je peux affirmer ici que les premières personnes contre lesquelles pèsent des soupçons sont déjà arrêtées à la brigade de recherche et la procédure a commencé », a-t-il déclaré.