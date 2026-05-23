Coupe de la Ligue : la réaction de Mamadi Diomandé après le tirage au sort

La Ligue guinéenne de football professionnel (LGFP) a procédé, ce samedi 23 mai 2026 au Palais du peuple de Conakry, au tirage au sort de la 3e édition de la Coupe de la Ligue, en présence des représentants des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ainsi que des partenaires médias.

Prenant la parole devant les représentants des 14 clubs de Ligue 1 et des 14 clubs de Ligue 2, Mamadi Diomandé a rappelé l’importance de cette compétition dans le développement du football national. « La Coupe, c’est l’une des fêtes du football. C’est le moment unique où les hiérarchies s’effacent, où les pronostics se trompent, où un club que personne n’attendait peut écrire la plus belle des histoires », a-t-il déclaré.

Poursuivant son intervention, le président de la LGFP a insisté sur les responsabilités de l’institution envers les clubs, les partenaires et les supporters afin de bâtir un football plus structuré et plus compétitif. « La Ligue guinéenne de football professionnel a une obligation envers vous tous, une obligation de rigueur, de transparence et d’ambition. Nous travaillons à construire une institution digne de ce nom, capable d’offrir à nos clubs le cadre qu’ils méritent, à nos partenaires la visibilité qu’ils attendent et à nos supporters les émotions qu’ils cherchent. Cette troisième édition est une étape. Et chaque étape nous rapproche d’un football guinéen fort, respecté et reconnu bien au-delà de nos frontières », a ajouté Mamadi Diomandé.

Il a poursuivi : « Une fois sur le terrain, un footballeur ne pense pas à ce qui aurait pu mal se passer. Il pense au but. Il pense à la victoire, il pense à ce qui l’attend dans les tribunes. Ce matin, c’est exactement ainsi que la Ligue guinéenne de football professionnel entre dans cette troisième édition, avec les yeux rivés sur le but, le cœur tourné vers l’aube. Que le meilleur gagne. Vive la troisième édition de la Coupe de la Ligue. »

De son côté, Ibrahima Blasco Barry, secrétaire général de la Fédération guinéenne de football (FGF), a salué l’organisation de la compétition. «L’organisation de cette compétition est la démonstration d’une ambition claire, celle de bâtir un football plus compétitif, plus attractif, mieux structuré et davantage porteur d’opportunités pour nos clubs et nos jeunes talents », a-t-il déclaré.

Le secrétaire général de la FGF a également profité de cette cérémonie pour féliciter le Horoya AC, sacré champion de Guinée pour la 22e fois. « Je voudrais également saisir cette occasion pour adresser des félicitations particulièrement appuyées à deux institutions majeures de notre football national. Tout d’abord, Horoya Athletic Club, pour son magnifique sacre de champion de Guinée de la saison sportive 2025-2026, synonyme d’un 22e titre national historique, consolidant davantage son statut de club de référence et de locomotive du football guinéen », a-t-il indiqué.

Il a aussi salué le parcours du Hafia FC, vice-champion de Guinée cette saison. « Nos félicitations les plus distinguées vont également au Hafia Football Club, glorieux monument de notre patrimoine footballistique, pour son remarquable parcours couronné par le titre de vice-champion de Guinée 2025-2026. Le retour du Hafia FC au premier plan témoigne de la vitalité retrouvée de notre championnat et de la saine compétitivité qui anime désormais les clubs », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Ibrahima Blasco Barry a insisté sur l’impact économique du football, qu’il considère comme un moteur pour plusieurs secteurs d’activité. « Le football stimule un écosystème économique complet : transport, hôtellerie, restauration, sécurité, médias, communication, textile sportif, commerce événementiel. Soutenir le football, c’est donc soutenir toute une chaîne de valeurs économiques nationales. C’est pourquoi la Fédération guinéenne de football encourage fortement le renforcement du partenariat entre le mouvement sportif et le secteur privé guinéen. Notre ambition est claire : bâtir un football crédible, attractif et professionnel, capable d’offrir à ses partenaires une visibilité, une notoriété et un retour d’image à la hauteur de leur engagement », a-t-il conclu.