Maroc : Mohammed VI gracie des supporters sénégalais condamnés après la finale de la CAN 2025

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a accordé une grâce royale aux supporters sénégalais condamnés après les incidents ayant éclaté en marge de la finale de la CAN 2026 entre le Sénégal et le Maroc. Une décision prise « pour des considérations humaines » à l’occasion de l’Aïd Al-Adha, selon un communiqué du cabinet royal.

Le président sénégalais a réagi sur les réseaux sociaux en adressant ses remerciements au souverain marocain : “Nos compatriotes retenus au Maroc à la suite des incidents survenus en marge de la Coupe d’Afrique des Nations sont libres. Ils retrouveront bientôt les leurs, par la Grâce Royale que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu leur accorder à l’occasion de l’Aïd el-Kébir. J’adresse à Sa Majesté mes remerciements les plus sincères pour cette décision empreinte de clémence et d’humanité. Le Sénégal et le Maroc cultivent une fraternité ancienne, que ce geste, une fois encore, vient honorer. Aïd Moubarak à Sa Majesté le Roi et à tout le peuple marocain.”

Au total, 18 supporters sénégalais avaient été condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison pour hooliganisme, dégradation d’équipements sportifs, invasion de terrain et jets de projectiles après la finale remportée sur le terrain par le Sénégal face au Maroc (1-0).

Trois supporters ayant déjà purgé leur peine avaient été libérés plusieurs semaines plus tôt après trois mois d’emprisonnement. Le palais royal souligne que cette grâce « témoigne de la profondeur des liens d’amitié, de fraternité et de coopération » entre les deux pays.

Il faut rappeler que deux mois après cette finale, la Confédération africaine de football avait finalement attribué la victoire au Maroc.

Le litige reste pendant devant le Tribunal arbitral du sport.