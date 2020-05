Au cours d’un E-Point de presse ce jour (vendredi 22 mai) au ministère de l’Enseignement Supérieur, le Conseil scientifique a émis des avis parmi lesquels, le sujet sur la réouverture des lieux culte et les établissements d’enseignement.

Les membres du conseil ont rappelé un avis qui a découlé d’une réunion en date du 14 mai passé. Dans cet avis, le conseil dit avoir fait observer que la transmission communautaire est toujours importante en Guinée, notamment dans la zone de Conakry et les préfectures proches, notamment Coyah et Dubreka.

A en croire ces analystes dans le cadre de la riposte à la pandémie de coronavirus, le taux de positivité varie entre 20 et 30 % depuis plusieurs semaines à Conakry, alors que ce taux est de 7 à 12% dans les villes voisines.

En remarquant la forte montée des cas de contamination liée à la maladie, le conseil scientifique a suggéré le maintien de la fermeture des écoles.

« Cette mesure sera réévaluée en fonction de la situation épidémiologique et des avancées de la riposte pour déterminer la période de réouverture des écoles, notamment pour les classes d’examen. La réouverture sera subordonnée à la présentation par les ministères sectoriels de l’éducation de mesures idoines de distanciation sociale dans les classes de l’ensemble des élèves dans l’ensemble des écoles du pays, en faisant respecter une distance de 1,50 m entre deux élèves, dans les établissements publics ou privés; à l’instauration des mesures barrières comme la prise systématique de température à l’entrée des établissements scolaires; au lavage systématique des mains à l’entrée et à la sortie des établissements; au port obligatoire des masques dans les cours et salles de classes; au nettoyage et désinfection systématiquement et régulier des toilettes pour les maintenir propres. »

Même recommandation en ce qui concerne les lieux de culte. Là également, le Conseil scientifique affirme que la réouverture de ces lieux devrait se faire de façon progressive en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique et des avancées de la riposte en commençant par les préfectures qui n’auront pas enregistré de cas pendant une période d’au moins 30 jours.

« Cette réouverture sera également subordonnée à la présentation par le Secrétariat en charge des affaires religieuses au gouvernement, des mesures idoines de distanciation sociale dans les lieux de culte, en faisant respecter une distance de 1,5 m entre chaque fidèle. Au respect des mesures barrières et de prévention comme la prise systématique de température à l’entrée du lieu de culte, le lavage systématique des mains à l’entrée et sortie des lieux de culte. Le port obligatoire des masques par les fidèles. Le nettoyage et la désinfection systématique et régulier des toilettes pour les maintenir propres. »