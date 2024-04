Le président de la transition a procédé, ce lundi 22 avril 2024, à la nomination des coordinateurs du Programme national de recensement administratif à vocation d’État civil (PN RAVEC).

Selon le décret lu à la télévision nationale, quatre personnes sont chargées de piloter les activités de ce programme.

Il s’agit de :

Coordinateur général : Général de 2ème section, Biro Condé ;

Coordinateur adjoint chargé des opérations : Aboubacar Kaba ; responsable du pool macroéconomique chargé des statistiques à la cellule technique de suivi des programmes (CTSP) du Ministère de l’Economie et des Finances;

Coordinateur adjoint chargé des questions administratives et financières : Mme Bountouraby Camara, matricule : 245983S, gestionnaire comptable à la division des affaires financières du Ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation.

La nomination de ces cadres intervient dans un contexte où plusieurs acteurs politiques et sociaux demandent au CNRD et au gouvernement d’écarter le RAVEC dans le processus du retour à l’ordre constitutionnel pour être dans le délai des 24 mois de transition et aller aux élections avant la fin de cette année.