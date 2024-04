A l’occasion de son installation à la tête de la délégation spéciale de Lambanyi, ce lundi 22 avril 2024, Fafa Bira Mané a envoyé un message clair aux citoyens de l’Axe Bambeto-Coza-Wanindara, des quartiers réputés être les plus chauds de Conakry.

Dans son discours de prise de fonction, Fafa Bira Mané a énuméré les défis auxquels sa commune est confrontée. “Un défi immense s’annonce devant moi. Des défis que je ne pourrai relever sans la participation de tous les habitants de la commune de Lambanyi. Il n’y a pas de développement sans la paix et quand on parle de paix, il faut la sécurité. La commune urbaine de Lambanyi compte 13 quartiers et 50% de ces quartiers se trouvent sur l’Axe. Les défis majeurs de l’Axe c’est surtout la sécurité. Nous pouvons énumérer d’autres défis comme le désenclavement, les activités d’assainissement, la construction des infrastructures sociales de base”, a souligné le président de la délégation spéciale.

Mise en garde contre les manipulations

En ce qui concerne les manifestations récurrentes sur l’Axe, Bira Mané se veut clair : “Nous avons assisté à des manipulations politiques sur l’Axe. Il y a eu des mouvements qui n’ont pas été sincères envers ceux qui manifestaient. Tout citoyen guinéen est libre de manifester, mais il y a des règles. Nous vivons dans un cadre de développement local. Un citoyen de Kankan n’a pas le droit de traverser plus de 600 km pour venir exprimer son mécontentement au niveau de l’Axe Bambeto-cosa, c’est inacceptable”, a-t-il prévenu.

“Désormais, dans les quartiers de l’Axe Wanindara 3, Wanindara 1, Simabossia, Petit Simbaya, Bantounka 1 et 2, Bambeto, Nassouroulaye 1 et Nassouroulaye 2, des certificats de résidence seront établis pour tous les citoyens en mouvement pendant les manifestations et si nous retrouvons un tiers personnes, la justice va se prononcer entre nous”, a-t-il prevenu.