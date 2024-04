La nouvelle coalition politique créée, lundi 22 avril 2024, au siège de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) divise les acteurs politiques.

Plusieurs formations politiques comme l’UFR et le mouvement Nos valeurs communes se désolidarisent de la démarche du parti de Cellou Dalein Diallo de s’associer à des leaders politiques qui veulent faire un volte-face après avoir soutenu le CNRD.

Pour Fodé Baldé, responsable à la communication de l’UFR, son parti n’est pas concerné par cette démarche: “Nous sommes d’accord que les Guinéens doivent se mettre ensemble dans le cadre du combat pour le retour à l’ordre constitutionnel, mais avec qui ? Nous estimons que la responsabilité implique à chacun de s’interroger sur la moralité de la personne avec laquelle on doit faire chemin dans le cadre du combat politique en Guinée. Donc nous ne sommes pas concernés par ce qui s’est passé au siège de l’UFDG. Toujours est-il que le contenu de la déclaration nous fait plaisir de savoir qu’aujourd’hui la réussite de la transition est une préoccupation partagée et nous sommes prêts à travailler avec des personnes qui travaillent dans la sincérité même s’il est important de se fixer des limites et des principes”.

Ce responsable de l’UFR soutient que son parti apprécie le contenu de la déclaration qui a été publiée à cette occasion.

Mais, pour Fodé Baldé, il était plus stratégique de renforcer la plateforme des Forces vives qui existe au-lieu de créer une autre coalition. “Nous partageons le contenu de la déclaration, mais nous ne sommes pas partie prenante pour l’unique raison que les Forces vives existent, s’il y a quelqu’un qui doit se rallier à quelque chose, c’est ceux qui ont estimé avoir emprunté un mauvais chemin qui doivent revenir à la case de départ qui n’est autre que les Forces vives et en ce moment on mènera le combat ensemble”.

S’agissant de la reprise éventuelle des manifestations de rue, Fodé Baldé a laissé entendre que l’UFR appréciera et se prononcera sur sa participation ou non, le moment venu.