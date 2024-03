La non-déclaration des biens du CNRD et de son gouvernement était au menu de l’assemblée générale de l’ex-parti au pouvoir, ce samedi 23 mars 2024. Le RPG arc-en-ciel du Pr Alpha Condé continue à se poser des questions sur la volonté réelle du CNRD à lutter contre la corruption sous toutes ses formes.

L’ancien ministre du Commerce Marc Yombouno, après avoir rappelé les lois sur la prévention et la lutte contre la corruption ainsi que toutes les actions assimilées, estime que si le CNRD compte sincèrement mener sa lutte contre la corruption et la gabegie financière comme affirmé lors de sa prise de pouvoir le 5 septembre 2021, la déclaration de leurs biens doit être une réalité.

« Il y a une loi, depuis 2017, la loi 041 de l’Assemblée nationale, sur la prévention et la lutte contre la corruption ainsi que toutes les actions assimilées, qui demande que toutes les personnalités occupant des postes civils et militaires, dont les intérêts (personnels et privés) peuvent entrer en jeu avec leurs fonctions, déclarent leurs biens. L’article 27 de cette loi exige la déclaration des biens. L’article suivant mentionne également que lorsqu’on quitte ces fonctions, il faut aussi déclarer ses biens. La Cour suprême qui a désormais les attributions dévolues à la Cour constitutionnelle, a-t-elle demandé à ces responsables, conformément à la loi, de déclarer leurs biens ? », s’interroge l’ancien ministre du commerce.

Poursuivant, ce responsable du RPG se demande comment les membres de l’ancien gouvernement peuvent être accusés de corruption, d’autant plus que pour lui, le CNRD et son gouvernement ne sont plus des bons exemples.

« Comment peut-on dire que les ministres et les hauts cadres du professeur Alpha Condé étaient corrompus ? Des gens qui ont commis des détournements, du blanchiment… sur quelle base ? Et comment avoir confiance en cette démarche qui n’a pas d’assurance ? Pourquoi cette pratique n’est-elle plus en vigueur ? Et on prône la refondation… » se demande-t-il.