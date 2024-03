Arrêté par les forces spéciales vendredi 22 mars, le coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée, Alpha Bayo, a accordé une interview à Guinee360.com peu après sa libération ce samedi. Il y explique sa mésaventure et sa satisfaction quant au soutien dont il a bénéficié de la part de tous les acteurs socio-politiques du pays.

Pourquoi avez-vous été arrêté ?

Alpha Bayo : j’ai été arrêté hier vendredi 22 mars 2024 par les forces spéciales aux environs de 11 heures. Mais franchement, je ne sais pas pourquoi ? C’est pourquoi vous remarquerez qu’en moins de 24 heures, j’ai été relâché également. Je ne me reproche rien.

Qu’est-ce qui a favorisé votre libération ?

La pression extérieure a beaucoup pesé dans ma libération, car dès mon arrestation, mes trois téléphones ont été confisqués. Je n’avais aucun contact avec le monde extérieur. On m’a privé de ma liberté de communication. Cependant, étant dans la Convergence des acteurs socio-politiques du pays et étant membre de la grande structure qu’est la Maison des associations et ONG de Guinée, le monde entier a été informé de mon arrestation. Cela a entraîné une montée de la pression et ils ont compris que je n’étais pas quelqu’un à détenir.

Des informations ont mis en lien votre tentative de médiation suite à une altercation entre des agents des forces spéciales et des membres de l’Association des cheminots de Guinée (ACHEGUI). Pouvez-vous confirmer cette information ?

Effectivement, je suis intervenu pour tenter de médier entre les deux parties. Mais pourquoi arrêter quelqu’un qui vient pour une médiation ? Quand je suis arrivé, on m’a dit qu’on avait reçu l’ordre de m’arrêter de la part de la hiérarchie. Pourtant, quelqu’un qui vient pour une médiation n’a rien à se reprocher, à moins qu’il y ait d’autres raisons.

Avez-vous été interrogé concernant vos sorties médiatiques parfois critiques ?

Non, de mon arrestation à ma libération, je n’ai pas été interrogé. Sauf quelques minutes avant ma libération, on est venu me demander pourquoi j’avais informé tout le monde et pourquoi les médias en parlaient. Je leur ai répondu que si quelqu’un avait informé tout le monde, je n’en étais pas responsable, car mes téléphones étaient entre leurs mains depuis mon arrestation. Finalement, ils m’ont dit de prendre mes affaires et de quitter les lieux.

Avez-vous reçu des appels de la part des hautes autorités du pays ?

Non, mais ce qui est clair, c’est que je suis réconforté par le soutien que j’ai reçu. Franchement, je n’étais au courant de rien. La mobilisation prouve à suffisance qu’il existe une solidarité entre les acteurs de la société civile. Cela m’a renforcé dans mes convictions, et pour rien au monde nous n’abandonnerons le combat pour lequel nous nous sommes engagés. C’est le début d’une aventure pour l’instauration de la démocratie.