Le processus de concertation avec les acteurs sociopolitiques entamé par Bah Oury bloqué. Et pour cause ? L’arrestation de Mohamed Bayo, coordinateur de la Maison des associations et des Ong de Guinée (MAOG)

A travers une déclaration, la Convergence des acteurs sociopolitiques membres du dialogue a dénoncé “avec la dernière énergie cette campagne d’intimidation et de séquestration de ses membres”. Par la même occasion, elle a indiqué qu’elle ne répondra à l’invitation du Premier ministre “suite à l’arrestation arbitraire sans fondement juridique de [son] porte-parole de circonstance de la dernière déclaration en date du 19 mars”.

“Nous, acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre de dialogue inclusif inter-guinéen déclinons cette invitation et exigeons la libération sans délai et sans condition du Coordinateur de la MAOG Alpha Bayo. Nous appelons tous les militants et membres des différentes plateformes à rester mobilisés pour les actions futures”, a déclaré la Convergence.

A peine installé dans ses nouvelles fonctions, le chef du gouvernement a rencontré les acteurs sociopolitiques notamment les anciens Premiers ministres, le secrétaire général du Rpg Arc-en-ciel, Saloum Cissé ainsi que les patrons des medias.