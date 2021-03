Ce don a été remis au gouvernement guinéen, à travers le ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’étranger en marge d’une visite de travail en Guinée, effectuée par le Vice-ministre russe des Affaires Étrangères, en tête d’une délégation.

Selon MIKHAÏL BOGDANOV, ce geste dénote de la mise en valeur d’un dialogue historiquement amical avec la Guinée. «Un dialogue politique avec confiance au niveau plus haut entre le président Alpha Condé et le président Vladimir Poutine. Et nous organisons des consultations actives au niveau des ministères des Affaires étrangères. Aujourd’hui nous avons eu l’opportunité de débattre de l’intégrité de nos relations, de notre partenariat notamment notre coopération au format multilatéral à l’ONU et nos relations commerciales et économiques, humanitaires, des renforcements de la capacité de combat de la Guinée, de tous les domaines, qui sont très importants pour notre coopération», a expliqué le diplomate.

Le ministre russe a profité de cette rencontre, pour apprécier le rôle actif joué par la Guinée dans les règlements des problèmes sur le continent, et en général, dans l’intégration africaine.

«Nous sommes en train de préparer activement la deuxième édition du forum Russie-Afrique, dont la première édition a lieu à Sotchi, en Russie, en 2019. Le président Alpha Condé a participé personnellement à cet événement dans le format multilatéral. Il a eu une rencontre séparée avec le président Vladimir Poutine. Maintenant nous sommes venus aussi pour débattre des modalités de l’organisation et de la substance pour l’organisation du deuxième sommet avec nos amis guinéens», indique le vice-ministre russe des Affaires Étrangères.