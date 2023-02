Des individus armés ont abattu un jeune âgé d’une vingtaine d’années dans la nuit du mercredi à jeudi au quartier Yembeya dans la Commune de Ratoma aux environs de 4h du matin.

Gossy Kolomou, c’est son nom était en partance pour Kagbelen où il devait passer les épreuves écrites du test de recrutement en cours dans l’armée guinéenne, lorsqu’il a croisé ses bourreaux, qui ont ouvert le feu. C’est ce qui raconte les témoignages recueillis auprès de son père adoptif interrogé pour la circonstance.

« Il a fait l’école de la marine, ensuite il est revenu. Problème de boulot se posant, il est allé se recycler à l’ENAM ou il a obtenu un diplôme. Avec le recrutement dans l’armée, il est allé passer le test. Il a eu les premiers tests d’après lui. Aujourd’hui, c’était pour le test final. A 4h 30 min, on a entendu le bruit de la cour, je me suis levé, j’ai dit qu’est ce qui ne va pas ? Qui nous attaque dans la Cour ? On me dit que c’est Gossy qui est sorti. En moins de cinq minutes après on a entendu les coups de feu. Le premier coup de feu, il a commencé à crier « On m’a tué, on m’a tué » avant le deuxième coup de feu. On a de la peine ! Il partait pour le dernier test certainement qu’il serait admis. Quand on l’a tiré pour une première fois il a couru pour aller s’abriter chez nos voisins dans un premier temps ; ainsi il a continué chez moi, c’est là-bas qu’il a pris la seconde balle en criant « on m’a tué », le temps d’ouvrir la porte il était déjà à terre », a témoigné Colonel Francis Soumaoro.

Selon les habitants de ce quartier, Yembeyah fait face à une recrudescence de l’insécurité ces dernières semaines. Sur le lieu du drame, les étuis de balles et les traces de sang sont visibles.