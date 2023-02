Le délibère dans l’affaire de l’ancien ministre de la défense nationale Mohamed Diané a été renvoyé à la huitaine devant la Cour de répression et des infractions économiques (CRIEF) pour décision être rendue.

Au sortir de l’audience ce jeudi 23 février 2023, Me Sidiki Bérété un des avocats de l’accusé Diané a annoncé que la décision de l’appel contre l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant la chambre de jugement, sera rendue jeudi 2 mars 2023. Il affirme que le ministère public voulait faire valoir que l’ordonnance de renvoi n’est pas susceptible de recours, mais insiste-t-il « le problème, l’ordonnance de renvoi est à 3 facettes. C’est une ordonnance qui a provoqué la saisie de biens immobiliers et gèle des comptes. C’est une ordonnance qui a prononcé le non-lieu partiel. Donc si c’était uniquement l’ordonnance de renvoi, là, c’est ok. Mais à partir du moment où l’ordonnance de renvoi a provoqué cette saisie immobilière, c’est une mesure d’instruction », a-t-il explique.

Par ailleurs, Me Sidiki Bérété déclare que lors de la clôture des débats, le juge d’instruction avait eu le « courage » de pratiquer une autre saisie : « donc on attend que la chambre spéciale de contrôle de la CRIEF nous départage ».