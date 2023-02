L’appel interjeté contre l’ordonnance de renvoi du dossier de Dr Ibrahima Kassory Fofana devant la Chambre de jugement de la CRIEF, a été rejeté ce jeudi 20 février 2023.

C’est un autre coup dur pour l’ancien Premier ministre Kassory Fofana, dans une note dont Guinee360.com a obtenu copie, il a été renvoyé à mieux se pourvoir pour une énième fois.

Ci-dessous le contenu de la note :

« Statuant en chambre du conseil et sur appel, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du Ministère public, des conseils de la défense et de la partie civile, de l’inculpé et du greffier ;

EN LA FORME : Déclare irrecevable l’appel interjeté par Monsieur Ibrahima Kassory FOFANA et le renvoi à mieux se pourvoir ainsi qu’il avisera ;

-Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence de Monsieur le Procureur spécial près la CRIEF :

Met les dépens à la charge de l’inculpé ;

Ainsi fait, juge et prononcé, les jours, mois et an que Et ont signé le Président et la Cheffe de Greffe », peut-on lire dans la note signée par le président de la Chambre spécial de contrôle de l’instruction de la Crief, Ousmane Sylla.