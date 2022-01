Oui, ce n’est plus un débat ! C’est vrai, le système éducatif guinéen est malade. Plus haut ici qu’ailleurs, on peut le chanter sans aucun risque de contradiction. Ce n’est plus un secret, ce mal est chanté même au sommet de l’État. De trop, c’en est désormais.

Plus besoin de rappeler l’état comateux de nos écoles et la vétusté de nos programmes d’enseignements. Plus besoin de rappeler la minceur du niveau des enseignants telle l’épaisseur d’une lame.

L’heure est aux grandes actions pour laver le blason d’un système éducatif plutôt languissant.

Puisque les grandes actions émanent de grandes propositions, je me permets, en tant que citoyen lambda, de faire quelques propositions en mon nom propre dans l’espoir qu’elles seront utiles pour la cause nationale. Ces propositions dans les lignes qui suivent n’engagent que moi.

Je propose que le Ministère en charge de l’éducation nationale organise des retraites ou assises nationales pour l’amélioration du système éducatif avec tous les acteurs directs et indirects du secteur : autorités publiques, fondateurs, enseignants, organisations de la société civile, organismes syndicaux, partenaires nationaux et internationaux d’appui à l’éducation etc.

Au cours de ces retraites ou assises, il sera question de :

• Faire un diagnostic global du système éducatif de notre pays pour identifier les forces, faiblesses, menaces et opportunités ;

• Revoir les contenus des programmes enseignés afin de les adapter aux priorités à long et à court terme du pays, de l’Afrique et du monde entier ;

• Faire la situation globale de toutes les écoles privées du pays surtout dans la zone spéciale de Conakry ;

• Revoir, définir ou règlementer l’ouverture des écoles privées en Guinée ;

• Mettre en place un programme national de formation continue des enseignants ;

• Valoriser le volontariat communautaire pour résoudre le problème de manque d’enseignants dans les zones reculées du pays ;

• Rendre le métier d’enseignement attractif avec une valorisation salariale…

Pendant le déroulement des assises ou retraites, un comité de rédaction sera mis en place. Son rôle sera de recenser les meilleures idées et les meilleures recommandations qui seront incluses dans un document qui servira de guide dans ce vaste chantier.

Loin d’être exclusives, ces idées ne sont que des propositions pour faire avancer le secteur que je qualifie de plus important pour construire notre pays. Aucun n’effort, aucun moyen n’est de trop pour investir dans l’éducation.

Ousmane Bangoura