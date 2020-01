Ligue 1 (J8): Vainqueur de la Flamme Olympique, l’AS Kaloum revient à la charge…

L’Association sportive de Kaloum a arrachée une victoire importante cet après-midi face à la Flamme Olympique. Un succès qui propulse le Gbingbin So sur les plus hautes marches du podium du championnat national.

L’Association Sportive de Kaloum a disputé contre la Flamme Olympique, son match de la 8e journée de Ligue 1. Grâce à Aboubacar Fofana, buteur à la 32e minute de jeu, les Kaloumistes ont empochés les 3 points de la victoire au détriment de l’équipe de Fodé Mansaré.

Une victoire qui permet à l’ASK de rejoindre l’Ashanti GB à la première place du classement général (15 points) mais avec un goal average plus faible. Les choses sont beaucoup plus compliquées pour la Flamme Olympique, qui garde ses 6 points et reste à la 11e place.