Une rencontre de 48 heures réunissant les dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso s’ouvre ce lundi 22 décembre à Bamako. Regroupés au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), les trois chefs d’État entendent consolider leur coopération régionale.

Selon le programme officiel consulté par RFI, au cours de ces rencontres bilatérales et multilatérales, les dirigeants devraient également entériner la signature d’un protocole instituant la Télévision de l’AES, dont le siège sera basé à Bamako. Les discussions porteront par ailleurs sur le projet de création d’une banque commune d’investissement, régulièrement évoqué lors des précédents sommets de l’Alliance.

Parmi les autres points à l’ordre du jour figure la tentative de coup d’État du 7 décembre à Cotonou, un sujet qui pourrait influencer les stratégies de sécurité et de coopération au sein de la région.