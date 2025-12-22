Les cours et tribunaux de première instance ainsi que les juridictions de paix, sur l’ensemble du territoire national, ont servi de cadre, ce lundi 22 décembre 2025, à la cérémonie de prestation de serment des membres des Commissions administratives de centralisation des votes (CACV).

Conformément aux dispositions de l’article 104 de la Loi organique L/2025/026/CNT portant Code électoral, adoptée le 27 septembre 2025, ces responsables, qui jouent un rôle central dans le processus électoral, ont solennellement pris des engagements devant la loi. À Dixinn, la cérémonie a été présidée par le président du tribunal, Aboubacar Thiam en présence des présidents des délégations spéciales de Ratoma, Lambanyi et Sonfonia.

Dans son allocution, le président du tribunal a rappelé la portée juridique et morale de cet acte, en insistant sur les exigences de la loi. “En vous présentant devant cette juridiction pour prêter serment, vous n’accomplissez pas un simple acte de procédure. Vous vous engagez dans un pacte sacré avec la République, un engagement solennel avec le Peuple de Guinée, et, osons le dire, un contrat moral avec votre propre conscience. Le mot serment tire son origine du latin sacramentum, qui désignait, dans la Rome antique, un engagement sacré, assorti d’une sanction divine en cas de manquement. Le serment n’est donc pas une parole ordinaire, il est une parole élevée, consacrée, une promesse que l’on arrache au for intérieur de l’âme pour la livrer, nue et irrévocable, à la foi publique”, a-t-il expliqué, rappelant à ces cadres leur rôle fondamental, notamment celui d’être les gardiens de l’expression souveraine du peuple.

“Entre vos mains se jouera, non point le destin d’un Candidat ou d’un parti, mais l’image que notre pays donnera de lui-même, celle d’une Guinée fidèle à ses principes démocratiques, respectueuse du suffrage universel et jalouse de sa crédibilité institutionnelle. À cet instant précis, vous cessez d’être de simples citoyens pour devenir des dépositaires de l’autorité de l’État dans ce qu’elle a de plus noble, la garantie de la sincérité du vote”, a-t-il ajouté, avant d’insister sur les conséquences liées à toute violation du serment.

“Le parjure n’est pas seulement une faute juridique, c’est une déchéance morale. C’est la trahison consciente d’une parole donnée sous l’égide de la loi et devant la société tout entière. Celui qui se rend coupable de parjure ne trompe pas seulement le juge, il trompe la Nation, il trahit la confiance du peuple, il blesse la République dans ce qu’elle a de plus précieux, la vérité”, a-t-il souligné, précisant que la législation guinéenne sanctionne sévèrement ce type de manquement.

“Mais au-delà des sanctions pénales, il est une peine plus lourde encore, celle de porter à jamais le poids du discrédit, de voir son nom associé à l’infamie, et sa conscience tourmentée par le souvenir d’un serment trahi. Souvenez-vous donc que chaque chiffre que vous consignerez, chaque procès-verbal que vous signerez, chaque résultat que vous validerez, sera placé sous le regard scrutateur de la Nation et sous l’autorité silencieuse mais implacable de votre serment”, a-t-il conclu.

De son côté, le procureur Sidiki Camara a rappelé l’importance de cette étape dans le processus électoral, en appelant à la responsabilité et à la conscience individuelle de chaque membre des CACV.

“Ce qui nous emmène à en appeler à la conscience personnelle de chaque récipiendaire ici présent pour avoir eu la chance d’être désigné parmi des millions de Guinéens afin d’accorder à notre scrutin majeur toute la crédibilité requise. Le serment, en des termes simples, est un engagement solennel, donné selon les formes et devant l’autorité qualifiée, de remplir au mieux sa mission”.

Il a également invité les récipiendaires à respecter scrupuleusement les valeurs consacrées par la formule du serment prévue à l’article 104 du Code électoral, tout en leur expliquant le sens de l’honneur, de l’indépendance, de la transparence et de l’impartialité qui doivent guider leurs actions.

“L’honneur: c’est le sentiment d’une dignité morale, estimée plus haut que tous les biens, et qui porte certaines personnes à des actions loyales, nobles et courageuses. Il signifie également la chasteté, le souci de respecter soi-même. L’indépendance: synonyme de liberté et de souveraineté, elle veut dire absence de dépendance. Elle se dit également de quelqu’un qui n’est soumis qu’à l’autorité de la loi, qui ne dépend pas de telle personne ou de telle chose pour exercer sa mission. La transparence: ce terme désigne le caractère de ce qui ne cache rien, de ce qui ne dissimule rien. Il signifie aussi la franchise et l’ouverture. L’impartialité cette expression veut dire neutralité, non-alignement, objectivité, intégrité ou plus précisément absence de parti pris. La personne impartiale est celle qui est juste, équitable, qui ne favorise aucun parti”.

La cérémonie s’est achevée par la prestation de serment des cadres chargés de la centralisation des suffrages exprimés par les citoyens à l’issue du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre prochain.