Alors que la tension persistante plane dans le système éducatif guinéen, le secrétaire général du Syndicat national de l’éducation, Michel Pépé Balamou, a haussé le ton ce lundi 22 décembre 2025, lors de l’assemblée générale de l’intersyndicale de l’éducation tenue à la Bourse du Travail.

Prenant la parole, le syndicaliste a dénoncé l’habitude du gouvernement dans le cadre des négociations sociales. “Le gouvernement nous a dit dans la salle de réunion de reporter les négociations au mois de janvier, ce que nous, nous n’avons pas aimé. Puisque nous avons compris qu’ils ont programmé les congés anticipés pour créer une certaine fragilité pendant les congés jusqu’à janvier”, a-t-il déploré.

Selon lui, cette décision vise à affaiblir la capacité de mobilisation des enseignants pendant la période des congés. “Parce qu’ils ont pensé qu’avec les congés, on n’allait plus avoir de force de mobilisation. Mais voilà, on a démontré aujourd’hui, malgré qu’il y a la campagne dans la ville, malgré qu’il y a des réunions dans les différentes villes de Conakry et par-ci par-là, les enseignants se sont fortement mobilisés à Kaloum, malgré que c’est le 22 du mois, pendant que les enseignants n’ont pas encore pris leur salaire. Mais les gens sont mobilisés pour venir. Donc quand ils vont voir de l’intérieur jusqu’à Kindia, Forécariah, Mali, Mamou pour être là.”

Pour le syndicaliste, cette forte mobilisation nationale traduit la détermination et la bonne foi du corps enseignant. “Donc ça veut dire que réellement, on a de très bonnes fois. Et donc, nous négocierons cette fois-ci dans la grève, même si on va autour de la table. L’intersyndicale de l’éducation ne sera pas seule autour de la table. Parce que nous n’allons plus laisser les gens faire du n’importe quoi. On sera là pour empêcher du n’importe quoi.”

Plus loin, il prévient : “Mais si ça trouve que la grève est lancée, elle ne sera pas levée tant que le protocole n’est pas signé. Et qu’on trouve que nos enseignants contractuels sont engagés à la fonction publique et que le statut particulier est appliqué, les indemnités de logement et de transport sont obtenues. Les responsables des services administratifs ont eu leurs primes , les salaires sont débloqués et les arriérés sont payés.”