Conformément au chronogramme de la transition, la junte militaire dirigée par le Général Mamadi Doumbouya devrait rendre le pouvoir aux civils au plus tard le 31 décembre 2024. Le constat révèle que ce délai ne sera pas respecté. Le MoDeL dénonce le non de l’agenda par le CNRD.

Selon Aliou Bah, “les organes de la transition ont fonctionné tous de la même manière. Ils se sont mis au service de l’agenda de ceux qui les ont nommés. Ce qui fait que la transition ne suit plus son cours normal”, déplore le leader du MoDeL.

“Nous sommes tous obligés de constater qu’aujourd’hui la transition s’est enlisée. Il est question de rectifier la trajectoire de la transition parce que depuis le début nous nous étions organisés de plusieurs manières. Les organisations de la société civile s’étaient organisées à leur façon, des propositions ont été formulées, dès mémorandums ont été rédigés. Le MoDeL, lui-même, en a rédigé quatre, que nous avons publiés”, a-t-il rappelé.

Aliou Bah a qualifié de manipulation l’argument du porte-parole du gouvernement qui soutient que la Guinée est entrée dans la phase de la refondation. “Ils commencent à faire croire aux gens pour changer leur mentalité et les faire comprendre que nous ne sommes plus en période de transition, mais en refondation. Ça veut dire que les engagements pris avant ne les concernent plus. Mais ça, c’est dans leur esprit, leur façon de fonctionner et de comprendre. Heureusement, nous sommes 14 millions de guinéens, donc eux, ne représentent que 0,01% de la population. Donc, s’ils comprennent les choses de cette façon, nous autres on a le droit de comprendre la réalité telle qu’elle est. Parce que heureusement nous ne sommes pas des mythomanes “, a-t-il fait savoir.

Alphonse Iffono