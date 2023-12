Le reggae man guinéen, Takana Zion, a brisé le silence face aux multiples initiatives d’aide diffusées sur les réseaux sociaux.

Choqué, Takana Zion a réagi aux nombreuses actions entreprises par des individus pour aider les victimes de l’incendie survenu au dépôt de carburant de Kaloum. À travers un message diffusé sur les réseaux sociaux, l’artiste a exprimé son désarroi devant ces multiples actions entreprises par certains pour venir en aide aux victimes, des comportements qu’il juge inappropriés pour un artiste reggae.

« Je n’ai pas besoin de me rendre ostentatoirement sur les lieux, sachant que ces familles ont perdu des êtres chers et que certains sont brûlés. Il est inutile d’aller prendre des photos sous prétexte de faire des dons. Cela signifie que tu n’as pas besoin de te mettre en avant pour montrer que tu aides, juste pour chercher le buzz. Ce n’est pas ainsi qu’on aide les gens », a-t-il déclaré.

L’auteur du titre « Black Mafia », Takana Zion, a tenu a prié pour les victimes : « Si ces actions émanent de personnes mal intentionnées, qu’Allah leur accorde la paix. Si c’est une œuvre divine, que nos péchés soient pardonnés et que la tranquillité règne en Guinée. J’adresse mes condoléances aux familles et proches des victimes. Qu’Allah récompense ceux, de près ou de loin, qui ont aidé les victimes dans la discrétion, et qu’il protège notre pays et surtout les Guinéens ».

Il est à noter que de nombreuses personnes ont exprimé leur soutien aux victimes de manière massive sur les réseaux sociaux. Cependant, ces gestes de charité sont diversement appréciés par les internautes.