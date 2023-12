Le président de l’Union Démocratique de Guinée (UDG), Mamadou Sylla, accuse l’ancien chef de l’État, Alpha condé, d’avoir voulu que l’explosion du dépôt d’hydrocarbures à Kaloum qui a fait 23 morts, des centaines de blessés et des dégâts matériels importants, arrive.

A l’en croire, cet incendie qui s’est déclaré dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 décembre aurait pu être évité si le Pr alpha Condé, évincé du pouvoir le 05 septembre 2021 avait pris des dispositions.

Mamadou Sylla déclare que quand le gouvernement du feu président Général Lansana Conté avait lancé la construction de la cité chemin de fer, il faisait partie des premiers guinéens à proposer la délocalisation de ce dépôt, démontrant d’ailleurs avec ses techniciens d’alors le danger, dit-il que cela représentait en gardant ce dépôt tout prêt des habitations et services. « Le président Conté me comprenant, et j’avais obtenu un accord cadre tripartite gouvernement, secteur privé et partenaires pour la construction d’un dépôt d’hydrocarbures moderne en mer en face du petit bateau. (…) Des études de faisabilité avaient été faites par mon entreprise COGEST en collaboration avec mes partenaires Suisses. Le fond de garantie de financement du projet avait été versé par ma société à une banque suisse. Le financement était bouclé et prêt. J’avais commandé 300 camions bennes à cet effet qui m’avait coûté des millions de devises » a-t-il expliqué.

Par contre, après le décès du président Lansana Conté, Mamadou Sylla dit regretter que des partenaires avaient conseillé d’arrêter le processus pendant la transition. Après la transition de 2008, le pouvoir Condé a mis le projet dans les placards.

« À l’arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé, en 2010, à ma grande surprise, ce projet avait été détourné au profit de la construction sur la terre ferme qui devrait servir de la pénétrante au dit dépôt ; d’une usine d’emballage de denrées alimentaires avec des promoteurs étrangers. C’est pourquoi je dis que l’ancien président Alpha Condé est l’une des causes de ce qui est arrivé. Parce qu’il a et toujours voulu privilégier les projets des étrangers au détriment des nationaux et de l’intérêt de la population. Pourtant un chef d’Etat c’est la prévention, c’est l’anticipation, c’est la promotion des entreprises locales pour la protection de l’intérêt général du peuple », a-t-il accusé sur sa page Facebook.

Pour finir, l’opérateur économique reconverti politique invite les nouvelles autorités de la transition de faire toute la lumière sur cette affaire et surtout doter la Guinée d’un ou des dépôts d’hydrocarbures modernes, aux normes standards afin d’éviter désormais un tel drame aux populations guinéennes.