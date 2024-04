Ce dimanche 28 avril, Boluspor et Naby Yousouf Oularé ont accueilli Altay dans le cadre de la 32e journée de la deuxième division turque, dans une lutte acharnée pour la promotion en première division.

Malgré une ouverture de score concédée juste avant la mi-temps (45+1), les locaux ont finalement pris le dessus de manière méritée avec une victoire de 3-1 face à un adversaire menacé de relégation en troisième division.

L’international guinéen, Naby Yousouf Oularé, a profité de cette occasion pour rappeler qu’il ne se contente pas seulement de défendre. Bien que son premier but ait été refusé par la VAR pour une position de hors-jeu (50′), le jeune latéral de 21 ans est revenu à la charge et a finalement marqué, permettant à son équipe de prendre l’avantage (2-1, 68′). C’était son 5e but de la saison, une contribution précieuse à la victoire de Boluspor.

Cette performance remarquable de Naby Yousouf Oularé et la victoire de Boluspor permettent au club de reprendre la 7e place du championnat, se positionnant à seulement 5 points du podium.

La détermination et le talent de Naby Yousouf Oularé ont une fois de plus été mis en avant, confirmant son rôle crucial dans la course au succès de Boluspor cette saison.