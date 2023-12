À l’ouverture de la séance plénière sur l’examen de la Loi de Finances Initiale 2024 ce vendredi 22 décembre 2023, le Président du Conseil national de la transition a rappelé les conseillers, le rôle crucial qu’ils doivent jouer dans l’adoption de ce budget qui sera déterminant.

Pour Dansa Kourouma, le projet de Budget de l’exercice 2024 tout comme celui des années précédentes, met l’accent sur des programmes et des projets à fort impact et à effets durables, qui répondent aux besoins prioritaires et stratégiques de l’État guinéen.

Il estime que le but de la croissance, qu’il doit impulser, est d’assurer à tous les citoyens guinéens une meilleure qualité de vie, de bâtir des collectivités et des familles fortes et souriantes, ainsi que de renforcer les fondations du développement et de la résilience des zones rurales, urbaines et périurbaines, maintenant et dans la décennie à venir.

« Notre engagement est de soutenir l’action gouvernementale, que nous avons le privilège de contrôler, pour réaliser une croissance et une émergence, qui profitent à tous. Une croissance et une émergence qui signifient que tous les citoyens de la République de Guinée ont accès aux services, à tous les services sociaux de base, dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Notre budget, par l’objectivité et la profondeur de nos analyses, doit être sincère et constructif et, à la fin, nous pourrons clamer que c’est la Guinée qui gagne », a-t-il déclaré.

Plus loin, il ajoute : « Que plus de recettes, pour plus de dépenses, car nos ambitions doivent s’inscrire, de plus en plus, sur la voie de la souveraineté budgétaire. Nous devons dépendre, de moins en moins, de l’aide publique au développement et nous devons compter, de plus en plus, sur nos seules forces et ressources. À cet égard, nous avons pour mission d’imaginer le présent et l’avenir, de les façonner et, par là, de les transformer constamment en profondeur. »