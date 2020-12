«La ligue est une coquille vide. Vous ne pouvez pas dire que la ligue est une structure qui décide du développement du football guinéen aujourd’hui, ce n’est pas eux qui choisissent les arbitres, ce n’est pas eux qui choisissent un certain nombre de choses[…]»

C’est un Kerfalla Person Camara(KPC) qui a exprimé ses colères contre la Ligue guinéenne de football professionnel (LGFP), en face des médias. En qualifiant cette liguede “coquille vide”, le patron de HAFIA FC club a justifié son retrait au sein la structure.

«J’ai demandé que la licence soit remise par la fédération à la ligue, que la fédération mette quelque chose sur la licence comme quoi, nous avons donné telle quantité de licence à la ligue à remettre aux différents clubs. Que sa soit les clubs de la ligue 2 ou ligue 1. La ligue qui gère les clubs, met aussi un cachet sur ces licences et remet à chacun des clubs. Ainsi on est assuré de l’équité dans le partage du nombre de licences par club. Ces clubs mettent les informations individuelles des joueurs licenciés et retourne à la ligue. Après vérification, la ligue retourne à son tour ces licences à la Fédération qui, également revérifie si les licences qu’elle avait remises au départ sont les mêmes qui sont retournées, en terme de nombre et de qualité», exprime KPC.

malgré ces remarques qu’il a évoquées, monsieur Kerfala Person Camara n’a pas été compris. «Ils l’ont interprété pour dire que je veux jouer le rôle qui sied à la Feguifoot et que la CAF n’interdit pas. Non, c’est parce que des rumeurs courraient que, quand les autres clubs avaient 33 ou 35 licences, d’autres avaient 50 ou 70 licences. C’était une façon de créer la clarté dans la gestion de la chose commune», souligne l’entrepreneur.

«Je n’apprécie pas, je n’aime pas ce qui ce passe. Je veux que la ligue soit indépendante, les statuts soient modifiés par tout les gens qui doivent décider cela pour que qu’on donne un pouvoir à la ligue professionnelle de football, comme ça se fait un peu partout ailleurs. La fédération est l’organe dirigeante du football guinéen, je n’en disconvient pas. Mais je veux que la ligue ait le pouvoir de sanctionner un arbitre, de participer au choix des arbitres. Et ces mêmes arbitres là aussi soient mis dans des conditions qui leurs permettent de décider sereinement et qu’ils n’aient pas besoin de se faire corrompre», martèle KPC.