Lors d’un meeting de grande ampleur tenu ce samedi 22 novembre 2025 au siège du parti, l’ancien parti au pouvoir — le Parti de l’Unité et du Progrès (PUP), fondé par le feu général Lansana Conté — a formellement déclaré son soutien à la candidature du Président de la Transition, Mamadi Doumbouya.

Face à des militants mobilisés en nombre, et en présence de la facilitatrice Dre Makalé Traoré, l’ancien secrétaire général de la Présidence, Fodé Bangoura, a justifié cette décision par des liens symboliques et historiques entre le général Conté et l’actuel chef de l’État.

“En septembre 2021, Mamadi Doumbouya s’est recueilli sur la tombe du général Lansana Conté. Il a même donné à son fils le prénom du défunt président. On ne donne pas le prénom de son enfant à un ennemi”, a rappelé Fodé Bangoura, avant d’ajouter : “ Il est le seul à avoir organisé une lecture du Saint Coran sur la tombe du général. Comment pourrions-nous voter contre un tel homme ?”

Le dirigeant du PUP a également relevé une similitude de parcours : “Le 13 avril 1984, Lansana Conté était colonel. Le 5 avril 2021, Mamadi Doumbouya l’était aussi. Ce n’est pas le fruit du hasard ; c’est la volonté divine.” Selon lui, la présence dans le bureau du Président de deux portraits — ceux d’Ahmed Sékou Touré et de Lansana Conté — témoigne également de cette continuité.

Affirmant que le PUP a toujours été un “parti du pouvoir”, Fodé Bangoura a été catégorique : “Nous n’avons qu’un seul candidat : Mamadi Doumbouya. Nous ne soutiendrons aucun adversaire.”