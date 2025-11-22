Officiellement lancé le jeudi 20 novembre 2025, le processus d’évaluation des départements ministériels s’est poursuivi ce vendredi à la Primature. Pour cette deuxième journée, plusieurs ministères ont été examinés, dont celui de l’Énergie.

Conduite par le secrétaire général Moussa Koulibaly, la délégation du ministère a présenté les principales actions menées dans le cadre du plan d’action 2025. Le responsable a notamment mis en avant les efforts déployés pour renforcer la production, le transport et la distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire national.

« Plusieurs projets structurants sont en cours, notamment la centrale d’Amaria, les lignes de transport, les centrales solaires et les mini-réseaux d’électrification rurale », a-t-il déclaré à l’issue de l’évaluation, selon le service de communication de la Primature.

Il a également rappelé : « Nous continuons de consolider les interconnexions régionales via les réseaux OMVG, CLSG et Guinée-Mali. »

En plus des actions déjà engagées, Moussa Koulibaly a réaffirmé la volonté de son département de poursuivre les réformes visant à améliorer durablement la fourniture d’électricité dans le pays.

« Dans les semaines à venir, l’inauguration de centrales solaires, la finalisation des projets PAEG et PRIREC et l’amélioration continue de la distribution d’électricité en zones urbaines et rurales restent les priorités », a-t-il conclu.